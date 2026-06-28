Вучич: Обучението на първите наборници в Сърбия ще започне през март 2027 г.

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Сръбският президент Александър Вучич обяви, че през март 2027 година ще започне обучението на първите наборници в редовна военна служба. Вучич каза, че обучението на първите войници "ще допринесе за по-голяма отговорност и сериозност сред младите хора", предава ТАНЮГ.

Сръбският президент направи това изявление по време на обиколка на военното летище „Миленко Павлович“ в Батайница, близо до Белград, по време на която пред него бяха представени оръжия и техника.

Вучич нарече задължителната военна служба "много кратка".

По-рано тази година той обяви, че задължителната военна служба ще бъде въведена през декември 2026 г. или март 2027 г. и ще продължи 75 дни, припомня БТА.

Въвеждането на задължителна военна служба трябва да бъде одобрено от сръбския парламент чрез приемане на закон.

През септември 2024 г. правителството на Сърбия одобри връщане на военната служба и въведе промяна в продължителността ѝ – 75 дни, вместо една година, както беше по-рано.

В Батайница днес пред сръбския президент бе представен и модернизиран самолет „Орао“ M1A (Orao M1A), предназначен за огнева поддръжка и настъпателни действия в сложни метеорологични условия, денем и нощем.

В допълнение към конвенционалните оръжия, самолетът носи и управляеми средства, от които се откроява управляемата бомба FT-6.

На Вучич бяха представени също сръбските управляеми ракети VRVZ-200 от клас „въздух-земя“, разработени предимно като ударно оръжие за модернизирани щурмови самолети от типа „Орао" J-22 (Orao J-22) и потенциално многоцелеви бойни самолети, с обхват от около 30 до 40 км, както и AGM-65 „Маверик“ (AGM-65 Maverick) – самонасочваща се ракета с обхват от около 20 км.

Вучич заяви, че сръбската армия разполага с китайски, руски и френски ракети и че броят им ще се увеличи, предава ТАНЮГ.

По време на обиколката в Батайница беше представен и бойният хеликоптер МИ-35М от 714-та противотанкова вертолетна ескадрила, заедно със свързаното с него оръжие, който може да изстрелва от 3000 до 3600 патрона в минута.

Изложена бе и квазибалистичната ракета CM-400, произведена в Китай, която по думите на Вучич „не е много евтина“. Той обаче допълни, че при всеки случай ще бъдат купени още такива ракети.

В Батайница бе показана и управляемата бомба LS-6 със среден обсег, също китайско производство, предназначена за унищожаване на по-големи вражески укрепления, летища и конвои от превозни средства,

Сръбската армия разполага и с противорадарни ракети A31 с обхват от около 100 до 130 километра, стана ясно по време на обиколката на Вучич.

На представянето на военната техника на сръбските въоръжени сили в Батайница присъстваха вицепремиерът и министър на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич, председателят на Скупщината на Република Сръбска (една от двете съставни единици на Босна и Херцеговина, населена предимно с босненски сърби – бел. ред.) Ненад Стевандич и председателят на партията Съюз на независимите социалдемократи (СНСД) в Република Сръбска Милорад Додик.

Редактор "Екип на Петел",

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