Вучич: Подавам оставка до дни след определянето на датата за парламентарните избори

Кадър Youtube

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка от поста държавен глава след определяне на датата на парламентарните избори.

"Бавно изваждам нещата. Като президент на републиката трябва да назнача парламентарни избори, след това ще минат няколко дни и ще подам оставка", каза сръбският лидер в ефира на телевизионния канал Pink.

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви на 27 юни, че ще подаде оставка в рамките на няколко седмици и страната ще проведе предсрочни президентски и парламентарни избори, припомня Фокус.

По-късно председателят на СПП, Милош Вучевич, каза, че политическата сила очаква Вучич да оглави партийния списък и да бъде нейният кандидат за поста министър-председател на страната.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!