Вучич: Рафинерията спира. Не разбирам американците. Ще говоря с Москва

Кадър Youtube

Сръбският президент Александър Вучич обяви днес, че рафинерията на Сръбската петролна индустрия (НИС) в Панчево няма да работи от вторник - 2 декември, предаде БГНЕС.

Вучич заяви, че гражданите трябва да бъдат спокойни, защото държавата ще има „достатъчно решения и достатъчно пари“, за да се справи със ситуацията.

Той обяви, че ще се опита да проведе допълнителни разговори с американците тази вечер, но че не вярва, че те ще променят решението си, и че утре ще има важна среща, на която тези проблеми трябва да бъдат решени. Сърбия все още има „трудна борба“, посочи сръбският държавен глава.

Вучич заяви, че „не разбира логиката и тактиката“ на САЩ по отношение на НИС, нито защо лицензът за експлоатация на компанията не се удължава, въпреки че сръбската държава е дала гаранции, че собствеността на компанията, която е под санкции на САЩ, защото руски компании са нейни мажоритарни собственици, ще бъде променена до крайния срок, определен от САЩ.

„Не мога да разбера какво правят американците сега – казвам ви го открито – не разбирам логиката им“, каза Вучич пред телевизия „Информър“.

Той каза, че вече не очаква да получи лиценз от американците и че рафинерията трябва да затвори във вторник, 2 декември.

Сръбското правителство е информирало американците, че спазва санкциите им и че разбира, че е необходимо да се промени собствеността на НИС и че това ще се случи след 50 дни, а държавата Сърбия им дава гаранции, че това ще се случи след този срок.

Американската позиция е, че са обявили санкциите преди осем или девет месеца, тоест Белград е имал предостатъчно време да стори нужното.

Вучич подчерта, че Сърбия не е мажоритарен собственик на компанията и че не може да решава от името на руснаците какво да прави с нея.

Той припомни, че Сърбия има само право на първи отказ като миноритарен собственик и че се е отказала от това право, за да остави на руснаците възможността да го направят „както искат“, защото е „справедливо“, когато някой трябва да продава под принуда, а санкциите се налагат отвън.

„Не разбирам какво правят американците сега“, повтори Вучич няколко пъти.

Той каза, че е почти сигурен, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не е бил запознат с подробностите, но че много високопоставени служители в Държавния департамент са били наясно с това и че очевидно това е политика, която те подкрепят.

Сръбският президент подчерта, че се е опитал и че е бил сигурен, че американците ще вземат положително решение след Деня на благодарността, но че това не се е случило и че той вече не го очаква.

„Сега трябва да се подготвим и да си свършим работата, да осигурим страната. Тук всички ще ни влачат със себе си и ще ни молят да бъдем на тяхна страна, никой няма да ни позволи да бъдем неутрални и да си гледаме работата“, оплака се Вучич.

„Разчитаме американците да не правят изявления, руснаците също не бързат твърде много - за тях най-важното е собствеността им да остане възможно най-дълго“, каза Вучич, добавяйки, че Сърбия е в „много трудна ситуация“, но че те ще „решат проблемите“, и повтори, че хората не е нужно да се тревожат.

Той също така спомена, че Сърбия има газово споразумение с Русия до 1 януари и че ще се опита да разговаря с руснаците за неговото удължаване още веднъж, „и ако това не се получи, ще се обърне към други страни“.

„Ще се борим и ще се опитаме да запазим приятелски отношения, където можем, и партньорски отношения, където можем“, каза Вучич.

Той повтори, че не разбира идеята на американците и посочи, че Доналд Тръмп е най-популярен в Сърбия и че сега никой не може да обясни как стоките от Сърбия имат американски мита от 35%.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!