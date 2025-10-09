Вучич: Ще подпишем ново газово споразумение с Русия до края на октомври

Булфото

Сръбският президент Александър Вучич изрази надежда, че до края на октомври Сърбия ще подпише ново споразумение за доставка на газ с Русия, което по думите му ще укрепи значително позицията на Сърбия и би й гарантирало известна сигурност.

„Всичко ще бъде наред, ако се държим рационално, отговорно и сериозно и сме единни“, каза Вучич по време на извънредно изявление, предавано онлайн след наложените днес санкции на петролната компания НИС (NIS – Naftna industrija Srbije), която е оператор на единствената рафинерия в Сърбия и чийто най-голям акционер е руската „Газпром нефт“.

Сръбският държавен глава сподели очакванията си, че страната ще получи ново газово споразумение и че "това, което наскоро е обсъдил с руския президент Владимир Путин в Пекин, ще бъде изпълнено".

По време на посещението си в Москва на 9 май президентът на Сърбия Александър Вучич каза, че доставката на руски енергийни ресурси има изключително значение за Сърбия и изрази надежда, че и при новото газово споразумение доставките ще продължат при добри условия, припомня ТАСС.

По време на извънредното си изявление по-рано днес Вучич посочи, че е получил покана да отиде в Москва за среща на върха по енергийни въпроси, но това е невъзможно, тъй като по това време (14-16 октомври) председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Белград.

В края на септември директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович съобщи, че Сърбия ще подпише нов договор за внос на газ от Русия през октомври.

„Ще приключим разговорите тази седмица, но споразумението за газ няма да бъде подписано през септември, а през октомври. През следващия месец ще удължим съществуващото споразумение със същите условия, които имахме досега“, подчерта Баятович тогава и допълни, че над 90 процента от капацитета на сръбските складове са запълнени със синьо гориво и че запасите ще бъдат достатъчни в рамките на три-пет месеца.

