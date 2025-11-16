Вучич: Сърбия е на ръба на катастрофа

Снимка Булфото

Критична ситуация в съседна на България държава.

Президентът на Сърбия Александър Вучич предупреди, че Сърбия е на ръба на енергийна катастрофа и до дни трябва да реши бъдещето на сръбската петролна компания (НИС) след ултиматума на Вашингтон за премахване на Русия от собствеността ѝ, предаде БГНЕС.

По думите му цялата сръбска общественост – включително част от министрите – първоначално го наричали „кралица на драмата“, въпреки че той предупреждавал, че проблемите ще се трупат всеки месец.

„Благодарение на моите разговори с американците – а не мога да ги хваля, защото нищо добро не са ни направили, да не остане съмнение кой наложи санкции на една сръбска фирма – но няколко пъти ги молих да отложат началото на санкциите. Свикнахме, че ще го правят, и навреме казах, че това повече няма да се случва. Американците ми го казаха съвсем ясно. Това няма нищо общо с нас – пострадахме като тревата, когато слонове се сблъскат“, каза той.

Президентът твърди, че Сърбия е добре подготвена – хранителните запаси са на 100%, а горивните резерви са стабилни. Той разпореди армията да помогне на населението, ако се наложи използване на военни резерви за граждански нужди. Вучич каза, че преди две години е поискал полицията да изгради свои собствени запаси, но това не е било направено и те продължават да черпят от държавните резерви. Той заяви, че оттук нататък лично ще контролира този процес.

Според него затварянето на рафинерията и недостигът на гориво биха довели до катастрофална ситуация, тъй като здравната система работи изцяло на дизел. Ако се стигне дотам, част от горивото на армията ще бъде пренасочено към болниците. Той допълни, че САЩ са дали срок до февруари за приключване на промяната в собствеността на НИС, но в същото време не позволяват на Сърбия да използва петролопровода „Янаф“.

Вучич призова финансовия министър Синиша Мали „да не разпространява допълнителни фрустрации“ и му нареди да задели 60 милиона от резервите, плюс още 40 милиона „за всеки случай“. Ако се налага актуализация на бюджета, правителството трябва незабавно да свика парламента.

Президентът заяви, че ще моли САЩ за помощ, „въпреки че те създадоха този проблем“, за да се осигури някакъв приток на суров петрол и рафинерията да продължи работа. Той подчерта, че Сърбия трябва да вземе решение в следващите дни, а окончателният отговор трябва да бъде даден до идната седмица.

Вучич каза още, че Сърбия не е „руският избор“ за нов собственик на НИС, но ако никой друг не иска да купи компанията, страната ще трябва да предложи по-висока цена.

„Ако нямаме друго решение – независимо колко ще струва – ще намерим пари. Ще говорим с европейците и с всички останали. И онова, което Йоргованка (Табакович - управител на централната банка) нарече „специална операция“, ще трябва да изпълним. Ще осигурим финансиране… Искам на всяка цена да избегнем конфискация, национализация или отнемане на чужда собственост. Тя не е предимно наша – предимно е руска“, каза Вучич.

Той заяви пред министрите, че няма да лъже народа, че рафинерията се затваря заради ремонт: „Вие си лъжете народа, че е нужен ремонт – какъвто вече направихме през март – аз това няма да го правя.“

Вучич призова хората да плащат сметките си към топлофикационните дружества и предупреди присъстващите министри „да не си играят игри“. Той отправи послание и към Душан Баятович да довърши газовите връзки до Валево, Александровац–Тутин и Враня–Лесковац, „което не е направил последните пет години“. „Надявам се, че ме разбрахте добре“, обърна се той към директора на „Сърбиягаз“.

Вучич поиска от премиера Мацут правителството да заседава ежедневно, а същия режим да има и работната група. Президентът съобщи, че се надява още днес да разговаря с азиатски и европейски партньори на Руската федерация за цената и че ако те не постигнат споразумение, Сърбия е готова сама да купи НИС.

„Готови сме дори да преплатим, да дадем повече, защото не искаме да отнемаме ничия собственост“, подчерта той. Вучич добави, че рафинерията и НИС трябва да продължат работа и че трябва да бъде осигурено пълно снабдяване за гражданите на Сърбия. Той увери, че хората „няма да усетят последствия поне 30 и няколко дни“.

Премиерът Мацут отново взе думата, благодари на министрите и на президента и заяви, че сръбското правителство ще заседава ежедневно в условията на криза. Той подчерта, че проблемите трябва да бъдат решени във възможно най-кратък срок. Председателят на парламента Ана Бърнабич отбеляза, че ако е необходима актуализация на бюджета, Народното събрание ще реагира незабавно.

Мацут приключи заседанието, изразявайки надежда за „по-добри новини“.

