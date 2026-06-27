Вучич: След няколко седмици ще поднеса оставка като президент на Сърбия

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Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще поднесе оставка като президент на Сърбия.

Вучич направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия, който се провежда в момента в Белград.

Привържениците на Вучич посрещнаха новината за неговото оттегляне с възгласи:"Ацо, сърбино!", предава БТА.

Думите му идват след масови протести, организирани от студенти след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути козирката на наскоро ремонтираната жп гара и причини смъртта на 16 души.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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