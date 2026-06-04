Вучич: Всички знаят, че в Черна гора се намира лидер на криминален клан, планирал убийството ми

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Преди началото на срещата на върха ЕС – Западни Балкани, която започва тази вечер в югозападния черногорски град Тиват, сръбският президент Александър Вучич посочи, че в Черна гора се намира соченият за лидер на черногорската престъпна група Кавачки клан Радое Звицер, подготвял убийството на Вучич през първата половина на 2022 г.

Вучич каза, че всички знаят, че Звицер е в Черна гора и допълни, че не се страхува за живота си, предаде сръбската обществена телевизия РТС.

„Според нашата оперативна информация Радое Звицер, лидерът на клана Кавачки, е в Черна гора“, се казва в изявление на сръбските спецслужби.

В изявлението се допълва, че „противно на всички правила на професията и отговорното отношение“, чернорските служби не са предоставили на сръбските си колеги оценката за ситуацията на сигурност, независимо, че тя е била поискана многократно.

Така нареченият „Которски клан“, създаден през 2010 г. в Черна гора и замесен в трафик на наркотици по целия свят, се разцепи на две групи през 2014 г. – „Кавачки клан“ и „Скалярски клан“, след провалила се операция за търговия с наркотици в Испания.

По време на съдебния процес в Сърбия срещу друг клан защитен свидетел разкри, че Звицер е осигурил фонд от 5 милиона евро първоначално (с готовност да осигури още), предназначени за логистика, оръжие и подготовка на атентат срещу сръбския президент Александър Вучич.

Целта е била да се свали властта в Сърбия и да се доведе на власт политическа структура, която би защитавала интересите на Которския клан.

Вчера, в опит да локализират Радое Звицер в Котор и Тиват, служители на полицията и Специалната държавна прокуратура извършиха обиски в имоти на съпругата му Тамара, при които бяха иззети луксозен автомобил и редица предмети.

От вилата на семейството бяха иззети още дрон, ръчни радиостанции и забранени електронни устройства, предадоха черногорски медии, цитирани от БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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