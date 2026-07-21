Вучич: Защо не ме наричат Румен Радев?

снимка: Президентство

„Защо казват Путин, а не Румен Радев“, заяви сръбският президент Александър Вучич в отговор на определението на опозиционера Борко Стефанович, че е „Путин от Temu“, предаде БГНЕС от Белград.

Вучич, който на практика ръководи Сръбската прогресивна партия, обясни, че вероятно първо сръбското правителство, оглавявано от премиера Джуро Мацут, ще подаде оставка. Впоследствие той ще насрочи избори за депутати в Народната скупщина (парламент), а едва след това и самият той ще се оттегли от поста президент на Сърбия.

„В момента съществува възможност правителството и аз да подадем оставка и след два дни Народната скупщина да ме избере за министър-председател, ако имам мнозинство в парламента. Такава възможност съществува, но за мен това не е вариант. Няма да си давам длъжност, за която не съм получил гласа на народа. Макар всичко това да е по закон, макар да е напълно законно и легитимно, аз няма да го направя. Когато и ако поискам гласа на народа за тази длъжност, едва след като го получа, бих могъл евентуално да стана министър-председател“, подчерта Вучич пред проправителствената телевизия „Пинк“.

„В момента, в който получа уведомление от правителството или от Народната скупщина, ще насроча избори за народни представители. Още известно кратко време - няколко дни или най-много две седмици - ще остана президент на републиката, защото имам много важни държавни задачи, които трябва да изпълня, и затова няма да участвам в кампанията. Тогава ще се присъединя към листата „Обединена Сърбия“, защото ще подам оставка, ще напусна всички държавни помещения и ще предам цялата документация. И няма голяма философия - ще се кача в автомобила си, чака ме моята „Шкода“, и ще обикалям Сърбия от място на място, за да търся подкрепата на хората за мандат като министър-председател, ако бъде взето такова решение“, каза Вучич, който в нито една от данъчните си декларации не е заявил, че притежава личен автомобил.

В интервю за Nova.rs Борко Стефанович заяви, че проучване показва, че Вучич е приключил кариерата си, но добави, че през 2023 г. организацията CRTA е прогнозирала и на опозицията почти два пъти по-висок резултат от реално постигнатия.

Депутатът и лидер на партията „Сърбия център“ (SRCE) Здравко Понош очерта в социалната мрежа X възможния график на следващите стъпки на Вучич. Той спомена и вероятността сръбският президент да отпътува за Ню Йорк по време на процедурата по насрочване на изборите, за да участва в редовната есенна сесия на Общото събрание на ООН.

„През седмицата от 22 до 26 септември да защитава Косово в Ню Йорк. А след това, веднага щом се върне, например на 28 септември, да подаде оставка и да се включи в парламентарната листа за вече насрочените избори, които да се проведат например на 18 октомври. За този сценарий Джуро трябва да абдикира доста по-рано, за да могат парламентарните избори да бъдат насрочени до 4 септември. При този сценарий президентските избори ще бъдат през ноември или декември“, написа Понош в X.

През април, по искане на група опозиционни депутати, Народната скупщина започна заседание по въпроса за доверието към правителството. То беше прекъснато веднага и досега не е подновено, като беше загатнато, че може да продължи през есента. Искането на 62-ма опозиционни депутати беше внесено през февруари.

Според тълкуванията, докато този дебат не приключи и докато Народната скупщина отново не гласува доверие на правителството, кабинетът не може да разпусне парламента и по този начин сам да предизвика нови парламентарни избори. Премиерът обаче може да подаде оставка.

Редактор "Екип на Петел",

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