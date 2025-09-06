Вучич към евродепутати: Мислите ли, че се страхувам от вас? Ни най-малко!

снимка Булфото/архив

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че държавата ще се намеси и няма да позволи институциите да бъдат унищожавани, разрушавани и палени, предаде сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА.

„Хората в Сърбия трябва да знаят, че държавата е по-силна от всеки друг. Така беше днес, така ще бъде утре, така ще бъде винаги. Държавата Сърбия е силна, сериозна и отговорна държава“, каза Вучич. Това предаде bTV.

Той направи извънредно изявление след безредиците, които избухнаха късно вечерта на 5 септември по време на антиправителствен протест в северния сръбски град Нови Сад.

Сръбският държавен глава обяви, че по време на сблъсъците 11 полицаи са ранени, а няколко души са арестувани.

„Имаше директни призиви в социалните мрежи за линчуване и насилие срещу държавни органи. Това са обикновени страхливци, които нападат хора, които просто си вършат работата. И никога няма да спечелят“, каза Вучич.

"Някои, заедно с някои членове на Европейския парламент, се опитаха да застрашат стабилността на държавата. С маски на лицата си искаха на всяка цена да окупират сградата на Философския факултет в Нови Сад и не успяха", каза Вучич.

"Вървете да разрушавате страната си, не разрушавайте Сърбия. Мислите ли, че се страхувам от вас? Ни най-малко!“, каза Вучич и допълни, че евродепутатите ще бъдат преследвани в съответствие със сръбските закони.

Присъствието на евродепутати на протеста в Нови Сад бе осъдено и от председателя на Скупщината Ана Бърнабич и председателя на управляващата Сръбска прогресивна партия и бивш премиер Милош Вучевич.

В Сърбия от 10 месеца се организират масови антиправитествени протести, оглавени от студенти, с искане за свикване на предсрочни избори и наказания за виновните за смъртта на 16 души, които загинаха при срутване на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година.

