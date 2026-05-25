Вучич може да подаде оставка скоро

Сръбският президент Александър Вучич заяви снощи, че скоро може да подаде оставка, съобщава сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1 (N1).

Говорейки пред журналисти в началото на посещението си в Китай Вучич заяви снощи, че наближава краят на мандата му и че той ще го съкрати така, както направи някога бившият президент Борис Тадич.

„Възможно е скоро да си подам оставката“, каза Вучич, цитиран от Ен1, предава БТА.

Президентът на Сърбия коментира и протеста на площад „Славия“ в Белград в събота, като посочи, че подобни събирания не могат да го разтревожат сериозно, особено когато са „без ясно съдържание“, „празни“ и не особено масови, по неговите думи. Вучич каза, че организаторите на протеста носят отговорност за инцидентите след края на митинга.

По думите му три служби на силите за сигурност са оценили броя на протестиращите на между 30 500 и 34 300 души, като допълни, че властите приемат по-високата оценка, макар че „прецизни данни“ показват, че протестиращите са били по-малко от 34 000 души.

Според сръбска независима организация антиправителственият протест в Белград е събрал над 180 000 души, предаде Франс прес.

Президентът Александър Вучич каза още, че неговата Сръбска прогресивна партия ще проведе митинги между 26 и 28 юни, допълвайки, че посланията към гражданите ще бъдат по-важни от броя на участниците.

