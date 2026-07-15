Вучич не отдаде почит към загиналите украински войници в Киев

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Сръбският президент Александър Вучич пристигна в Киев за срещата на върха „Югоизточна Европа-Украйна“, но не отдаде почит към загиналите украински войници, предаде белградската информационна агенция Бета, цитирана от БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и представители на страни от Югоизточна Европа отдадоха почит на загиналите войници, като положиха цветя в Киев по случай Деня на държавността на Украйна, но Вучич не бе сред тях, въпреки че се намира в украинската столица.

Вучич публикува видео и снимки и обяви в профила си в Инстаграм, че е пристигнал в Киев.

"Това е петата среща на върха "Югоизточна Европа - Украйна", на която присъствам, представлявайки нашата Сърбия. След Одеса, Атина, Дубровник и Тирана, сега е ред на Киев. Вярвам, че ще имаме добра среща на върха, ще се подкрепяме взаимно по европейския път и ще засилим двустранното сътрудничество. Както винаги, ще има трудни дискусии по съвместната декларация на участниците. След Париж пътувах целия следобед и цяла нощ, през Молдова и централната част на Украйна, за да стигна до Киев. Малко съм уморен, но ще се боря и ще защитя Сърбия", написа Вучич в профила си.

„Благодарим на всички, че започнаха посещението си в Деня на държавността на Украйна и Деня на покръстването на Киевска Рус - Украйна, показвайки уважение към украинските герои. Вечна почит на украинските мъже и жени, които дадоха живота си за независимостта на Украйна и сигурността на цяла Европа“, написа Зеленски в Teлеграм по повод церемонията на отдаване на почит в Киев.

На церемонията присъстваха, наред с други, президентът на Молдова Мая Санду, президентът на Румъния Никушор Дан, министър-председателят на Словения Янез Янша, премиерът на Хърватия Андрей Пленкович, президентът на Албания Байрам Бегай, премиерът на Украйна Юлия Свириденко и вицепремиерът на Черна гора по външните и европейските въпроси Филип Иванович.

Редактор "Екип на Петел",

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