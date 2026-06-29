Вучич обяви, че оставка може да се очаква след края на юли
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Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка, а предсрочните парламентарни избори ще се проведат след 3-4 месеца.
Вучич направи това съобщение в обръщение към нацията, в което обяви финансов пакет от 600 милиона евро за подобряване на жизнения стандарт на сънародниците му, като акцентът е поставен върху подпомагане на най-нуждаещите се - пенсионери, социално слаби и хронично болни хора, предава БНР.
По думите му, ако инфлацията надхвърли 3 на сто до края на годината, пенсиите и заплатите ще бъдат повишени.
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