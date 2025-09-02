Вучич пред Путин: Ние сме в тежко положение

Кадър Youtube

Президентът на Сърбия Александър Вучич се срещна днес в Пекин с президента на Руската федерация Владимир Путин. Вучич заяви, че от началото на украинската криза Сърбия се намира в „тежко положение, за да се справи с натиска“, но е успяла да запази принципната си позиция спрямо Русия.

Путин от своя страна каза, че ще се стреми към съвместно подобряване на икономическото сътрудничество между Русия и Сърбия.

„Надяваме се до края на тази година в Белград да се проведе заседание на икономическия съюз и да можем да обсъдим по-подробно икономическото сътрудничество в съответствие с курса, който поддържа Република Сърбия. Радвам се, че днес можем да говорим и за регионални въпроси и че можем да се срещнем и видим лично“, заяви Путин.

Вучич благодари на руски език на Путин за сърдечния прием по време на посещението си в Москва на 9 май, пише novini.bg.

„За Сърбия е много важно сътрудничеството на най-високо ниво с Русия във всички области и се надявам, че ще имаме възможност да подобрим някои аспекти на това сътрудничество. Енергетиката е много важна сфера, особено доставките на газ“, каза Вучич на руски.

Той добави, че всички руски компании, които „биха искали да участват в инфраструктурни проекти, включително Руски държавни железници, Росатом и много други“, са добре дошли в Сърбия.

„Сърбия се намира в тежко положение. Искам да ви информирам, че от началото на украинската криза Сърбия е в трудна ситуация, за да се справи с натиска, но успяхме да запазим своята принципна позиция спрямо Руската федерация. Ще продължим да се борим за независимостта на Сърбия и ще се стремим да останем единствената страна в Европа, която не е въвела никакви санкции срещу Руската федерация“, посочи Вучич.

Както каза той, иска внимателно да изслуша съветите на Путин за „подобряване на нашите отношения между Сърбия и Русия в бъдеще“.

„Сигурен съм, че можем да подобрим и укрепим нашите отношения на най-високо ниво. Благодаря ви за топлия прием и съм сигурен, че наистина можем да заздравим връзките си. Благодаря още веднъж“, каза Вучич.

Според предварителните съобщения, на срещата е бил обсъден широк кръг от теми – от енергетика, газови споразумения и петрол, през разговори за инфраструктура, до двустранните отношения между Сърбия и Русия.

Днес Вучич започна няколкодневно посещение в Китай, където по покана на китайския президент Си Цзинпин ще присъства на отбелязването на 80-ата годишнина от победата във Втората световна война. Утре Вучич ще присъства на голям военен парад по случай Деня на победата, на който са поканени лидерите на 26 държави.

