Вучич ще води кампания за изборите с личната си кола

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Сръбският президент Александър Вучич, който възнамерява да се кандидатира за премиер, обяви днес, че ще води кампания за предстоящите парламентарни избори с личния си автомобил, предава сръбската обществена телевизия РТС, цитирана от БТА.

„И няма някаква голяма философия: качвам се в колата си, чака ме моята Шкода, и обикалям Сърбия от място на място, за да търся подкрепа от хората за мандата на министър-председателя, ако се вземе такова решение“, каза Вучич.

Той обясни, че ще се присъедини към листата на „Единна Сърбия“ на управляващата в момента Сръбска прогресивна партия, след като подаде оставка като президент и предаде цялата документация.

По думите му първо ще подаде оставка сръбското правителство, след което той ще свика парламентарни избори, а след това ще продължи да изпълнява президентските си задължения още за максимум две седмици и тогава ще се оттегли от президентския пост.

Вчера Вучич каза, че в Сърбия ще се проведат избори в следващите от 80 до 120 дни.

В края на юни сръбският президент обяви, че скоро ще подаде оставка от поста си, но не е определил точна дата за това.

На митинг в Белград: Вучич обеща да подаде оставка след няколко седмици

Миналата седмица той заяви, че предстоящите президентски и парламентарни избори ще бъдат на отделни дати и най-вероятно парламентарните ще се проведат първи.

От почти 2 години в Сърбия се провеждат масови антиправителствени протести, които издигат антикорупционни искания и настояват за свикването на нови избори за парламент.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души, а един бе тежко ранен при инцидент на наскоро ремонтираната жп гара, социалното напрежение в страната се изостри.

Вследствие на трагедията в Нови Сад нововъзникнало студентско движение оглави протестите, а през май 2025 година студентите обявиха, че ще подкрепят кандидат-депутатска листа с нови лица, които досега не са участвали в сръбската политика.

Редактор "Екип на Петел",

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