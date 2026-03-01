Вучков: МВР гарантира честни избори на едва 40 процента

Кадър Нова Тв

Бивш вътрешен министър с остра критика към МВР.

Случаят „Петрохан“ ще бъде политически употребяван и се намира в епицентъра на предизборната кампания. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Веселин Вучков в предаването „Събуди се“ по NOVA тази сутрин. Той коментира ролята на силовото ведомство в осигуряването на реда и провеждането на предстоящия вот.

Според него очакванията към министерството за предотвратяване на купения и контролирания вот са прекомерно големи.

"Работата на МВР може да гарантира свободни и честни избори на не повече от 30-40 процента," посочи Вучков. Той подчерта, че останалата отговорност е на други институции като ЦИК, прокуратурата и ДАНС.

Веселин Вучков защити правото на политическото ръководство в МВР да подбере свой екип, включително на ниво главен секретар и директори на областни дирекции. По думите му промяната на ниво главен секретар е била абсолютно задължителна.

Относно конфликта в Близкия изток той отбеляза, че службите за сигурност трябва да бъдат в състояние на постоянна бдителност. "Много е важно как ще се развият нещата в следващите няколко дни в Иран. Оттук ще произтичат всички реакции, включително и на нашите служби," обясни университетският преподавател.

Като сериозна грешка бившият министър посочи решението на настоящия вътрешен министър и главния секретар да не присъстват в парламента за изслушване по темата „Петрохан“. Според него министърът трябва да действа като балансьор и да споделя наличната служебна информация с обществото.

"Това прикриване беше абсолютно неоправдано," категоричен бе Вучков. Той припомни, че институциите разполагат с изграден капацитет и нормативна база, които могат да бъдат задействани при необходимост, пише dunavmost.com.

