Вучков: Нужно е Кандев да разясни причините за напускането си

Кадър: BG ON Air

"За мен това беше много голяма изненада. Склонен съм да вярвам на думите на министър Демерджиев, че и за него е било изненада. Нищо не подсказваше подобно кадрово решение“.

Така коментира бившият министър на вътрешните работи проф. Веселин Вучков в студиото на "Денят ON AIR" решението на Главния секретар на МВР Георги Кандев да подаде оставка.

Той подчерта, че Кандев е успял да пречупи един много неблагоприятен тренд по отношение на доверието и имиджа на българската полиция.

Въпреки това бившият вътрешен министър е категоричен, че обществото има нужда от повече яснота.

"Вероятно има някаква сериозна причина, която г-н Кандев ще трябва да сподели с обществото. Трябва да се даде малко повече информация, защото на практика той подаде изненадваща оставка само един месец след като бе избран", коментира той в ефира на Bulgaria ON AIR.

По отношение на изявлението на Кандев в социалните мрежи, че е невъзможно да избира между поста и принципите си, Вучков коментира, че това е сериозно изявление, което изисква допълнителни разяснения, за да не се създава неяснота сред обществото и служителите в министерството.

Проф. Вучков обърна внимание на сериозния проблем с временно изпълняващите длъжността в системата на МВР. Той отбеляза, че в момента десетки и стотици ръководни постове се намират в подобна ситуация на "кадрово безвремие".

"Дошло е време и новото парламентарно мнозинство, и новото политическо ръководство на Вътрешното министерство да преодолеят този недостатък - постепенно да запълнят постовете с титуляри, включително и много важния пост, наречен главен секретар", категоричен е гостът.

Той определи избора на шефа на СДВР за временно изпълняващ длъжността главен секретар като добър ход, тъй като СДВР е най-голямата и сериозна областна дирекция, действаща като "мини министерство" с огромна оперативна, охранителна и патрулна дейност.

Вучков допълни, че директорът на СДВР винаги е потенциална фигура за най-високия професионален пост в държавата.

По повод слуховете за бъдеща политическа кариера на Георги Кандев и евентуалното му кандидатстване за вицепрезидент в тандем с Андрей Гюров, проф. Вучков разкри, че още преди месец и половина е предвидил подобно развитие.

"Въобще не изключвам възможността г-н Кандев да сподели предстояща политическа кариера. Основните предпоставки за това са налице. Възможно е, разбира се, да бъде и кандидат за вицепрезидент в тандем с г-н Гюров, защото потенциал има", посочи той, но напомни от личен опит, че между професионалния пост в МВР и чистата политика има огромна разлика.

Редактор "Екип на Петел",

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