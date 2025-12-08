Вулджев: По какъв начин, ако Теменужда не е министър, цените ще скочат?!

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Заради исканата оставка на правителството и от опозицията, и от хората по площадите, мандатоносителят заяви, че оставката ще доведе до хаос, до по-високи цени в магазините. Вярно ли е изобщо това твърдение?

Това управление няма никаква причина да остане на власт, никаква. Оправдаваха се, че заради нестабилно управление преди имаме лоши бюджети. Сега като имаме стабилно управление получихме най-лошия бюджет от 5 години насам. Нали сме в подем, имаме нулева безработица, а дефицитът е огромен. Как става?

Това коментира пред Нова тв икономистът Георги Вулджев.

Това изявление, че падне ли правителството, цените в магазините ще скочат, ми звучи като някакво заклинание. Как точно ще се случи? По какъв магически начин това, че Теменужка Петкова няма да е вече финансов министър, на мен ще ми поскъпне живота? Други са факторите, които водят до вдигане на цените, не тя. Това е абсолютенн нонсенс. Ако погледнем обективно цените, администрацията по никакъв начин не им влияе, а дори напротив, не си върши достатъчно добре работата. Да не говорим, че един от големите фактори, които влияят върху инфллацията, е това помпане на разходите, което го имаме през последните години. Те не го правят, че цените да са високи, но по никакъв начин не допринасят цените да са по-ниски в момента, коментира той.

