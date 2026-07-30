Вулкан изригна на Хаваите

Стопкадър: "Нова телевизия"

Вулканът Килауеа на Хаваите озари нощното небе в сряда с мощен фонтан от лава. От върха на кратера се изля ярък червен стълб разтопена магма, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), цитирана от "Нова телевизия".

Заради новото активиране на вулкана степента на опасност от по-мощно изригване беше повошена до оранжево.

Килауеа изригва периодично от 23 декември 2024 г. и остава един от най-активните кратери в света.

Редактор "Екип на Петел",

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