Вулкан изригна на италианския остров Стромболи
03.07.2019 / 19:44 0
Вулкан изригна на италианския остров Стромболи, предаде ДПА, като се позова на съобщение на италианския Национален институт за геофизика и вулканология, съобщава Novini.bg.
Туристи, изплашени от неочакваното изригване, са започнали да се хвърлят във водата.
В последните десетилетия, островът, който беше декор на филм от 50-те години с участието на Ингрид Бергман, заедно с околните острови се превърна в предпочитано място за летуване за богаташите и знаменитостите, които имат вили там.
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