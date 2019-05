Вулканът Агунг на остров Бали изхвърли 3-километров стълб пепел и лава

Полетите от и до популярния сред туристите от цял свят остров бяха спрени в петък вечерта заради опасната за двигателите на самолетите вулканична пепел. Пътниците, който прекараха нощта на международното летище, успяха да си тръгнат късно в събота, след като въздушното пространство отново беше отворено.

Снимка: Shutterstock

Вулканът Агунг на индонезийския остров Бали изригна, изхвърляйки лава и скална маса на височина от 3 километра, съобщава „Рашъ тудей“.

Поне дузина селища в подножието на планината са засипани с дебела пелена от пепел. Към момента обаче няма данни за жертви и пострадали. Не е наредена и евакуация в района. Хората обаче бяха посъветвани да стоят на разстояние от вулкана заради опасните токсични газове, които съпътстват изригването.

