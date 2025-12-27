Вулканът Етна се активизира
Снимка Пиксабей
Етна изригна.
Вулканът Етна отново се активизира. Италианските медии, цитирани от БНР съобщават, че от североизточната част на кратера е започнала да излиза лава.
Образувал се е и висок стълб от дим, но засега няма отменени полети.
Последното изригване на вулкана беше в началото на юни, тогава за въздушния трафик беше издадено предупреждение от най-висока степен на опасност, пише novini.bg.
