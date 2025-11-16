Вуцов: 60-70% от българските съдии са влезли с връзки - синковци, зетове, племенници, внуци

Кадър ютуб

Култовият български треньор Велислав Вуцов говори обширно за родното съдийство в своето предаване в интернет. Той даде предложение за промяна на системата в Съдийската комисия, свързана най-вече с разширяване на нейния състав. Вуцов не е съгласен с практиката в един кръг рефер да е главен съдия на даден мач, а на друг - ВАР арбитър. Според бившия наставник на Левски и Славия 60-70% от съдиите са влезли с връзки, защото са "синковци, зетове, племенници, внуци".

Вили Вуцов за българското съдийство

"Няма да виня съдии, като вадя ситуации. Далече съм от тази идея. Според мен трябва да направим анализ какво се случва в българското съдийство. То е фактор и е повод за много скандали. За мен трябва коренна промяна, а не малка промяна... Имам идея, но не смятам, че съм най-знаещият... От Съдийската комисия живеят в класическа илюзия, че правят нещо. Нищо не правят!", смята Вуцов.

"На повърхността няма промяна, защото цялостното управление не е вярно. Категоричното ми мнение е, че трябва да почнем от върха. Не е верен вариантът с един председател на Съдийската комисия. През това място минаха много хора, които бяха много добри съдии - Наско Узунов, Йордан Сталев, сегашният Тодоров. След няколко месеца започнахме да ги говорим, че са корумпирани. Е, добре... Съдийските им кариери бяха 25 години и никой не ги обвини в това нещо. След като станаха председатели на Комисията, за 4 месеца ги обвинихме във всичко", отбелязва бившият треньор.

"Сега виждаме съдия, който в един кръг има мач на терен и във ВАР. Това не може да е реално!... 60-70% от съдиите са влезли с връзки - синковци, зетове, племенници, внуци. Звънят се едни телефони. Всичко става, защото няма ранглиста и не е ясно по какъв показател се вадят съдии от Първа лига и се качват от Втора в Първа... Повечето съдии са набутани. Те го знаят. Не са паднали от Марс. Има наглеци, които в очите ми казват: "Да те видя какво ще ми направиш!", разказа специалистът.

