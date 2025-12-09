Вярна на Пеевски активистка: Когато го обиждат, го усещам като нож в сърцето

Булфото

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски получи емоционална и прочувствена защита в социалните мрежи.

Активистката на партията Силвия Дечева изрази искрената си болка от обидите, които се сипят по негов адрес, обявявайки, че всяка критика към Пеевски тя усеща като "нож в сърцето", цитира Актуално

"Когато обиждат нашия председател аз го усещам като нож в сърцето. Защото когато обиждат него, обиждат и мен", заяви тя в свой пост във Фейсбук.

Дечева коментира, че приближените на Пеевски се чувстват зле от общественото недоволство срещу него и го приемат като отхвърляне.

"Обиждат всички нас, които стоим зад него. Когато казват, че не го искат, аз чувам нещо много по-болезнено: "не искаме и вас"", категорична е тя.

