Вярна на Пеевски активистка: Когато го обиждат, го усещам като нож в сърцето
Булфото
Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски получи емоционална и прочувствена защита в социалните мрежи.
Активистката на партията Силвия Дечева изрази искрената си болка от обидите, които се сипят по негов адрес, обявявайки, че всяка критика към Пеевски тя усеща като "нож в сърцето", цитира Актуално
"Когато обиждат нашия председател аз го усещам като нож в сърцето. Защото когато обиждат него, обиждат и мен", заяви тя в свой пост във Фейсбук.
Дечева коментира, че приближените на Пеевски се чувстват зле от общественото недоволство срещу него и го приемат като отхвърляне.
"Обиждат всички нас, които стоим зад него. Когато казват, че не го искат, аз чувам нещо много по-болезнено: "не искаме и вас"", категорична е тя.
