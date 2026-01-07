Вятър и дъжд в сряда

снимка: Булфото

През нощта срещу сряда мъгливото време ще се задържи над Дунавската равнина. В Южна България се очакват валежи от дъжд, докато в Югоизточна България облачността ще бъде разкъсана и без валежи.

Минималните температури ще се повишат спрямо предходната нощ и ще бъдат между +5°С и +7°C, в Източна България – до +7°С+9°C, а в Северна България – по-ниски, около 0°C.

Времето в сряда

През деня в сряда времето в страната ще бъде предимно облачно. Югозападният вятър отново ще се усили – ще бъде умерен, а в планинските райони, Централна Стара планина, Южна Странджа и Рила след обяд ще достига бурен, допълва meteobalkans.com.

Заради силния южен вятър температурите в Източна и Югоизточна България ще се задържат сравнително високи. Максималните стойности ще бъдат между 7° и 15°C, докато в Северозападна и Северна Централна България температурите ще останат почти без дневен ход – между 1° и 3°C.

След обяд в Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, с което ще започне нахлуване на по-студен въздух.

Валежи и риск от поледици

След обяд над Западна и Централна България ще започнат валежи от дъжд, като по-значителни количества се очакват в Южна България. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък, а с понижението на температурите в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици.

Над Североизточна и Югоизточна България ще има условия и за гръмотевици.

Времето в София

В София през нощта срещу сряда ще бъде предимно облачно, а през деня – с временни разкъсвания на облачността. Ще духа умерен югозападен вятър. След обяд от запад ще започнат валежи от дъжд, а към края на деня в южните квартали за кратко валежите може да се примесят със сняг.

Минималните температури ще бъдат около 3°–5°C, а максималните – между 7° и 8°C.

Времето в планините

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи. Дъждът ще бъде по-значителен в южните райони на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден, а над около 1500 метра валежите ще са от сняг.

Ще духа силен до бурен югозападен вятър.

Максималната температура:

на 1200 м – около 10°C

на 2000 м – около 2°C



Времето по Черноморието

По Черноморието ще преобладава облачно време, като следобед се очакват валежи от дъжд. На места не е изключено дори да прегърми. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°C.

Времето на Балканите

Студен фронт ще определя облачното и снежно време в Сърбия, Западна Румъния, като над тези райони валежите ще са от сняг. Валежи от дъжд се очакват в централните части от полуострова.

