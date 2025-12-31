Вятър и ниски температури в сряда

снимка: Булфото

През нощта срещу сряда в по-голямата част от страната ще преобладава предимно ясно време, като повече облаци ще има над Централна Северна и Източна България. Ще духа умерен северозападен вятър, който в Централна Стара планина и района на Сливен, временно ще се усилва. Ще продължи да нахлува и по-студен въздух. Минималните температури ще бъдат между минус 7° и минус 1°С

През сряда времето ще бъде с разкъсана висока облачност, по значителна ще е тя в планинските райони. Главно в Западна и Централна Стара планина ще превалява слаб сняг, а зареди вятъра, ще има условия и за виелици по проходите!

Северозападният вятър, отново ще се усилва и ще бъде силен, а на места и умерен, с което ще продължи нахлуването на по-студен въздух. В отделни райони на Дунавската равнина, както и около Пловдив и Пазарджик, Сливен, Стара Загора, Казанлък и населените места по понижението на Централна Стара планина поривите на вятъра могат да достигат 60–80км/ч.

Максималните температури ще са в широки граници – в Северна България ще бъдат около минус 1–2°C, а в югоизточните райони – до 1–3°C.

В новогодишната нощ ще бъде студено, ще духа и умерен вятър от северозапад. Времето ще е предимно ясно, а в планините ще е облачно със слаби валежи от сняг..

Времето в София

През нощта срещу сряда ще бъде предимно облачно. През деня облачността ще е разкъсана, а вятърът – умерен от северозапад. Минималните температури ще са между минус 9° и минус 72°C, а максималните ще достигат минус 1–3°C, с малък дневен ход.

В планините времето ще е с разкъсана облачност , като след обяд облачността отново ще се увеличава. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще продължи нахлуването на по-студен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около минус 4°, а на 2000 метра – около минус 12°. В сутрешните часове на 31-ви и 1-рви янулари, минималните в Рила и Пирин ще се понижат и до минус 20°С

По Черноморието също ще преобладава разкъсана висока облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 2°С и 4 °С. Вълнението на морето ще е 2–3 бала, предава meteobalkans.com.

Времето на Балканите

Във вторник на Балканския полуостров ще преобладава ветровито и по-студено време, като постепенно ще настъпи осезаемо застудяване, особено в централните и източните части на региона.

