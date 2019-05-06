Вятър и валежи в по-голямата част от страната

Днес облачността над страната ще бъде значителна. На много места ще има валежи, в Западна и Централна България интензивни и с гръмотевици. Очакват се и градушки.

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него да нахлува по-студен въздух, но в Източна България почти през целия ден той ще се задържи от юг и ще бъде умерен и силен. Минимални температури между 9° и 14°, максимални в повечето места между 17° и 22°, в София около 16°.

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