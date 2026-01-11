Вятър със 154,5 км/ч повали дървета в Гърция и преобърна самолети, торнадо хвана движещ се автомобил

Снимка Пиксабей

Пориви на вятъра, достигащи 154,5 км/ч, по данни на Националната обсерватория в Атина, повалиха повече от 15 дървета по крайбрежните и централните булеварди на гръцкия град Александруполис, паднаха върху паркирани автомобили или блокираха движението на превозните средства, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Сцена на разрушение се разигра пред летището на града - „Демокритос“, където три тренировъчни самолета се преобърнаха от силата на вятъра и претърпяха щети, съобщава още телевизията.

В Западна Гърция силна градушка удари град Патра на полуостров Пелопонес, а в крайбрежния град Рио морето буквално излезе на брега.

ЕРТ публикува клип от Яницохори в префектура Илия на полуостров Пелопонес, който показва как торнадо хваща движещ се автомобил и го преобръща на пътя Пиргос-Кипарисия, предаде БТА.

38-годишната водачка на превозното средство е без сериозни наранявания и е отведена за преглед в болницата в Кипарисия. Жената разказа, че изобщо не е разбрала какво е станало – на около 400 метра от дома ѝ всичко пред очите ѝ почерняло, летели хартии и торбички, а тя била повдигната във въздуха заедно с автомобила.

Силните ветрове блокираха снощи движението на фериботите, а пътниците, които се бяха качили на борда, за да пътуват към пристанища на остров Крит, останаха блокирани, информира ЕРТ. Плаванията са възобновени рано днес.

Според Националната метеорологична служба вятърът в Егейско море е достигал до 9-та степен по скалата на Бофорт.

Бреговата охрана забрани снощи пътуванията към Цикладите от пристанищата в Пирея, Рафина и Лаврио.

Проблеми е имало и в Йонийско море, където също са били спрени фериботи към островите Закинтос, Кефалоня и Корфу.

Днес сутринта започна постепенното възстановяване на фериботните връзки, а властите предупредиха, че подобряването на времето няма да продължи дълго, допълва в. „Катимерини“.

Официалните власти и фериботните оператори съветват пътниците да проверяват разписанията, предупреждавайки, че компаниите могат да отменят плавания заради внезапно влошаване на времето.

Метеоролозите предупредиха, че вятърът е отслабнал за кратко, а нова вълна от нестабилно и студено време се очаква по-късно днес и в понеделник.

Бурни ветрове се очакват отново в части на Егейско море, а проливни дъждове и гръмотевични бури – на островите от групата на Додеканезите.

В планинските райони и в северните части на Гърция се очакват снеговалежи. Очаква се и рязко застудяване.

