Вятър със скорост 70 километра в час е духал в Монтана, съборено е дърво на пътя към Видин

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Вятър със скорост 70 километра в час (20 метра в секунда) е духал тази сутрин в Монтана, съобщи за БТА дежурният в Хидро-метеорологичната обсерватория край града.

Към обяд силата на вятъра е намаляла до 42 километра в час (12 метра в секунда).

В ранните часове вятърът е съборил голямо дърво на северния път Монтана - Видин между селата Студено буче и Доктор Йосифово в община Монтана.

То веднага е било премахнато от екипи на пожарната от Монтана, като движението по пътя не е преустановявано.

Областният управител на Монтана Калин Хайтов заяви за БТА, че в момента в региона няма селища без ток и вода и обстановката е нормална.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

