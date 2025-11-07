Взе думата и срина със земята мъжете в "Ергенът"

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Новата порция скандали в „Ергенът: Любов в рая“ се превърна в обект на разпалени коментари от гостите на Яна Донева. В началото на бурните дебати водещата ги попита каква игра играе според тях Радо, който отиде при Анна-Шермин, за да й признае, че е жестока, и е разбила Дениз и другите с изказа си.

Първа думата взе Оля Малинова, и в типично свой стил постави на място всички мъже в имението на романтичното риалити.

Радо започва да се омилква и подмазва, но това е нормално, когато има алфа в своята компания. Защото Шермин е алфа за тях, включително и мъжете, започна Оля.

Когато Шермин почва да говори, всички мъже, независимо какъв им е бицепса и колко сварени яйца са изяли на закуска, започват да мяукат, да я слушаат и да я гледат в устата. Накрая са като жените пред входа на пейката: Ти си права, браво, как ги затапи. Те се превърнаха в някакъв хор, в който има страх, заяви още по бТВ Оля Малинова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!