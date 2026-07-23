Взеха книжката и повдигнаха обвинение на шофьора, причинил смъртта на жена край Владая

Снимка Фейсбук, ОДМВР

На 22.07.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем А. С. за това, че на същата дата, около 07,00 ч. в гр. София, ул. „Пернишко шосе“, при управление на лек автомобил, с посока на движение от гр. София към гр. Перник, нарушил правилата за движение съгласно Закона за движението по пътищата и реализирал пътнотранспортно произшествие с насрещно движещ се лек автомобил.

Вследствие на произшествието по непредпазливост е причинил смъртта на водача на автомобила (чл. 343, ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК), пише novini.bg.

С постановление на наблюдаващия прокурор на А. С. е наложена мярка за процесуална принуда – „Временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство“.

Досъдебното производство е образувано на 22.07.2026 г. и се води от отдел „Разследване“ сектор „Разследване на транспортни престъпления“ – СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Към момента разследването по делото продължава. Предстоят още действия за събиране и проверка на доказателства.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!