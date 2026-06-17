Взеха книжката на 19-годишна с 10 фиша за нарушения, дрифтирала в София

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Столични полицаи санкционираха млада шофьорка, дрифтила в столичния ж.к. „Младост“. За малко повече от година правоспособност тя е с 10 фиша за различни нарушения.

Тази нощ, в 02:55 ч. в отдел „Пътна полиция“ - СДВР е получен сигнал за дрифт на ул. „Филип Аврамов“ в столичния ж.к. „Младост“. След реакция на пътните полицаи, на място е установен лек автомобил „БМВ“, управляван от 19-годишна жена.

Служителите на реда съставили акт на нарушителката за неизползване на пътя по предназначение, санкционирана е с глоба в размер на 1500 евро и лишена от правоуправление на МПС за 12 месеца. Свалени са регистрационните табели на автомобила и той е спрян от движение за три месеца.

Младата водачка е санкционирана от органите на реда през 2024 г. още преди да придобие правоспособност – тогава е наказана за управление на МПС без шофьорска книжка.

От момента на придобиване на правоспособност – 24 март 2025 г. досега тя е санкционирана с 10 фиша за различни нарушения – неспазване на знаци и маркировка, неправилно паркиране и неизползване на обезопасителен колан, предаде "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

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