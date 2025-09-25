Взеха книжката на Емрах Стораро за 12 месеца

Кадър БТВ

Фолкизпълнителите Емрах Стораро и Константин са участвали в гонка посред бял ден в София, предаде БТВ.

Двамата качиха клип от опасното шофиране, а полицията ги извика на разпит.

Клипът е публикуван в Instagram профилите и на двете звезди.

Заснет е от камера в колата на Емрах. Пред органите на реда се яви само синът на фолкизпълнителя Тони Стораро.

„То не беше гонка. Беше буквално видео с цел забавление. Тръгваме от почти спряло положение и сторим заедно. Не правим състезание. Не сме нарушили никакви скорости. Не сме карали между коли“, коментира Емрах Стораро.

Видеото е заснето на бул. „България“ – на подхода към кв. „Бояна“. Там ограничението е 70 км/ч.

На клипа се вижда, че километражът на колата е замъглен, но клипа младежът признава, че е карал над допустимата скорост: „80, макс 90 да съм карал“.

гонка, София,бул От СДВР съобщиха, че на Емрах е съставен акт за организира или участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване.

Предвидената в закона санкция е 3000 лв. и отнемане на книжката за 12 месеца. Това не е първият случай, в който Емрах Стораро нарушава правилата за движение по пътищата. В началото на годината негов автомобил беше заснет с 259 км/ч по Околовръстното шосе на София. Тогава той отрече да е шофирал.

Синът на Тони Стораро след клипа с 260 км/ч - колата е негова, но не той е зад волана

„Бях я дал на клиенти да я карат. И те, докато я тестват, са направили тази глупост“, коментира Емрах

Константин не отговори на нашите позвънявания. По информация на bTV той също ще се яви на разпит в полицията, но по-късно, тъй като е извън София.

