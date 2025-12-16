Взеха книжките на 45 шофьори, заради ново кръгово край Шумен

снимка: Булфото

През ноември полицията е отнела временно свидетелствата на 97 водачи, съобщиха от ОДМВР – Шумен. 45 от шофьорските книжки са взети заради навлизане след знак, забраняващ влизане на превозно средство при временна забрана за движение извън населени места. Установените нарушения са при изграждането на новото кръгово кръстовище до Индустриална зона, на разклона за с. Мадара. За това нарушение законът предвижда един месец лишаване от правоуправление и глоба в размер на 300 лв.

Временно от движение са спрени 39 пътни превозни средства – 38 за това, че собствениците им нямат задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, в един случай на водач, който при управление на МПС е превишил разрешената скорост в населено място с над 50 км/час. Прекратена е регистрацията на 37 пътни превозни средства, собствениците на които са установени да управляват без съответното свидетелство или с алкохол с над 0,5 промила, radian.bg.

През ноември са установени и 64 нарушения на пешеходците. 44 от тях са санкционирани за пресичане на неразрешени места, а 20 от наложените глоби са на пешеходци, които са говорили по мобилен телефон докато пресичат по пешеходна пътека.

Общо 3 528 са установените нарушения през ноември по време на проверки в региона. Повече от половината /1 964/ са за нарушения на скоростните режими. 586 са санкционираните водачи за неспазване на предимство, знаци и сигнали, 692 са констатираните нарушения за неправилно спиране и паркиране. С нередовни пътни документи по време на проверките на пътя са били 360 водачи, а зад волана на технически неизправно моторно превозно средство – 291.

28 са установени да шофират след употреба на алкохол, двама след положителни на наркотични вещества и техни аналози проби. Засечени са 27 неправоспособни водачи. 54 са били без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

През ноември в Шуменска област са регистрирани 62 пътно-транспортни произшествия, от които 11 са тежки, с двама загинали и 11 ранени, съобщиха от ОДМВР – Шумен.

