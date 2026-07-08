Взеха решение за поставянето на павилиони в центъра на Варна

снимка: Район "Одесос"

На свое заседание днес комисията по чл. 49 от Наредбата за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти тип „павилион“ по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ взе решение собствениците на тези обекти на територията на район „Одесос“ да подадат заявления за разрешение за поставяне съобразно новата схема за разполагането им.

Припомняме, че разрешенията на тези 193 обекта изтекоха на 30 юни и те бяха поставени пред реалната заплаха енергоразпределителните дружества да преустановят електрозахранването, което пък да доведе до прекратяване на дейността им.

За днешното решение на комисията заинтересуваните лица ще получат писмено уведомление, посочват от районната администрация.

Редактор "Екип на Петел",

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