Взимат книжката, ако детето в колата не е в детското столче

Пиксабей

Глоби, глоби, глоби... Явно така властите смятат, че могат да се справят с наболели теми, а именно войната по пътищата. Защото такава се води навсякъде, просто средствата са различни. Но и в Гърция, подобно на България, се залага основно на налагане на глоби.

Поредната такава е свързана с превозването на деца. Ако те не са правилно обезопасени в автомобила, ще ви бъде наложена административна глоба от 350 евро, отнемане на шофьорска книжка и талон за регистрация за 30 дни, съобщава NOVA. Всички деца трябва да седят в детско столче в автомобил (в зависимост от възрастта и височината) и предпазният колан да е поставен.

Според новия KOK (Закон 5209/2025), детското столче е задължително, ако детето е на възраст до 12 години или е високо до 1,50 метра. Ако то не седи в детско столче и ви спрат за проверка, тогава ви чака горната честитка.

Използването на предпазни колани също е задължително за всички пътници в автомобила. Гръцкият Кодекс за движение по пътищата изисква всички пътници, без изключение, да носят предпазен колан, независимо дали седят отпред или отзад

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!