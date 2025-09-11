Взимате пенсия 5 години по-рано по друг стълб
Пиксабей
Едно от големите предимства на третия стълб е, че можете да започнете да получавате пенсия или еднократни плащания от него пет години преди навършване на пенсионна възраст, която в момента е 62 г. и четири месеца за жените и 64 години и осем месеца за мъжете, пише 24 часа.
В този случай, ако сте ползвали данъчни облекчения назад в годините, при изплащане на средства от доброволен фонд данък не се удържа. Всеки сам решава дали да изтегли цялата сума по партидата си наведнъж, дали да си определи срочна пенсия - за определен период, или да получава пожизнена пенсия.
Възможно е също и след пенсиониране партидата да стои активна и да трупа доходност.
Тоест човек сам решава от кой момент да започне да получава трета пенсия.
