Взрив избухна до сградата на ФБР в Ню Йорк

Пиксабей

Експлозия разтърси района около сграда на площад „Фоли“ в Долен Манхатън, Ню Йорк, където се помещават офиси на множество федерални агенции, включително Федералното бюро за разследване (ФБР) и имиграционните служби. Разследването е поето от отдела за борба с тероризма към ФБР.

Взривът е станал в контейнер за боклук, а пристигналите на място пожарникари бързо са потушили пламъците. Няма данни за пострадали при инцидента. Във връзка със случая е задържано едно лице, пише novini.bg.

Според предварителната версия на разследващите става дума за акт, насочен срещу имиграционните служби.

Както съобщи CBS News, заподозреният е бил арестуван на стълбите, водещи към сградата.

У него са открити пушка и муниции, халогенна лампа и каска. Той не е откривал огън с оръжието, което е имало вид на истинско.

Редактор "Екип на Петел",

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