Взрив избухна в блок в Русе

Снимка Булфото

Пожарникарите в Русе са на крак.

Силна експлозия вдигна на крак жителите на квартал "Чародейка" в Русе тази вечер. Инцидентът се е случил във вход "Д" на жилищен блок 305, като по първоначална информация става въпрос за взрив на газова бутилка на предпоследния етаж на сградата.

Мощната ударна вълна е предизвикала сериозна тревога сред хората в района. Живущите в засегнатия вход са напуснали домовете си незабавно, събирайки се пред блока в очакване на специализираните екипи. Свидетелски кадри от мястото на инцидента потвърждават присъствието на екип на Спешна помощ.

"Дограмата изхвърча", сподели Метин Ахмед в публикация в социалните мрежи. Той разпространи и първите снимки на евакуираните граждани пред жилищната сграда.

Към момента няма официална информация от Районната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" или от Центъра за спешна медицинска помощ за наличието на пострадали при тежкия инцидент.

Предстои оглед на местопроизшествието от компетентните органи, за да се установят точните причини, довели до възпламеняването на газовата бутилка, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!