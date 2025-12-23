Взрив край Париж, ранени са три деца и майка им

Снимка: Пиксабей

Три деца и майка им бяха ранени сериозно при взрив в жилищна сграда близо до Париж, предаде ДПА, като се позова на френските власти.

Децата съответно са на 2, 4 и 5 години, съобщи говорителка на местната префектура.

Ранена е и 39-годишната им майка, допълниха медии, цитирани от БТА.

Снимки и видеозаписи от мястото на инцидента показват почти напълно разрушената жилищна сграда.

Експлозията е била толкова силна, че някои отломки от сградата са изхвърчали на около 100 метра. Щети има и по съседните къщи, както и паркирани наблизо автомобили.

Все още не е ясна причината за инцидента в община Мани ле Амо, югозападно от Париж.

Има обаче хипотези, че става въпрос за експлозия на газ, пишат френски медии.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!