реклама

Взрив на завод за експлозиви в Русия, има загинали

18.10.2025 / 14:16 1

Пекселс

Трима души загинаха, а петима са ранени при взрив в завода за експлозиви „Авангард“ в град Стерлитамак в руската република Башкортостан, съобщи днес ръководителят на региона, разположен в Урал, Радий Хабиров в приложението „Телеграм“, цитиран от Ройтерс и БТА.

Взривът е избухнал снощи. Следователи разследват причините за взрива, отбеляза Хабиров, като отрече той да е предизвикан от украински удари с дронове.

Спешните служби съобщиха днес, че са приключили спасително-издирвателните операции в завода, които са продължили цяла нощ.

Заводът „Авангард“ произвежда индустриални експлозиви и обезврежда стари боеприпаси. От 2022 г. насам обектът е контролиран от руския държавен промишлен конгломерат „Ростех“.

Същевременно назначеният от Кремъл ръководител на окупираната част от украинската Херсонска област Владимир Салдо съобщи днес, че двама души са загинали в областта при украински удар с дрон. Според него двамата са живели в център за временно настаняване на евакуирани лица. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 192677 | Одобрение: -1988
Стана им навик да нарушават трудовата дисциплина.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама