Взрив пред полицията в Дупница

Кадър Нова тв

Саморъчно приготвен патрон (бел. ред. известен още като "фишек") избухна тази вечер пред сградата на Районното управление в Дупница, научи NOVA. Инцидентът вдигна на крак полицията в града. Саморъчният патрон е бил хвърлен до входа на сградата на полицейското управление.

Няма пострадали хора или нанесени материални щети. По информация от източници на NOVA за случая се издирва мъж. От МВР потвърдиха за инцидента, но отказаха повече информация, тъй като текат полицейски действия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!