Взрив се чу близо до хотела на Еманюел Макрон в Дамаск

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Кореспонденти на Франс прес в Дамаск съобщиха, че са чули експлозия близо до хотела на френския президент Еманюел Макрон в Дамаск. Там той е на посещение за пръв път от идването на власт на ислямистката коалиция начело с президента Ахмед аш Шараа.

Взривни устройства експлодираха близо до хотела на френския президент в Дамаск, преди Макрон да бъде посрещнат от Аш Шараа в президентския дворец, съобщи държавната телевизия и представител на службите за сигурност, пише БТА.

Елисейският дворец уточни, че Макрон не е чул никакви експлозии, докато е пътувал към срещата си със сирийския президент.

Очевидци съобщават също за дим, който се издигал от район близо до хотела, където пренощува френският президент. Макрон тази сутрин се отправи към президентския дворец за официалните срещи, допълва АФП.

Редактор "Екип на Петел",

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