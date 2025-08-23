Взрив уби трима руски войници в Луганск

Кадър Серхий Хайдай

Войната в Украйна взе нови жертви.

Трима руски войници, измъчвали цивилни граждани по време на клането в Буча, близо до Киев, са били убити при експлозия в окупираните части на Луганска област, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация във "Фейсбук" на Главната управление за разузнаване (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна.

На 22 август е избухнала експлозия в двора на къща, където са се намирали шестима руски войници и превозни средства, в превзетото от руските сили село Калинове в община Кадиивка, Алчевски район.

През 2022 г. тези руснаци са участвали в извършването на военни престъпления в Буча, твърди украинското военно разузнаване.

Нови кадри разкриват разстрел на цивилен в Буча и мародерство от руската армия

В Луганска област те са изпълнявали функциите на мобилна група за противовъздушна отбрана, за да пазят от въздушни нападения руска база за ремонти на военно оборудване, разположена близо до къщата.

В резултат на експлозията са унищожени две камионетки с картечници, военен джип УАЗ, натоварен с боеприпаси, а трима руски войници са били убити. Двама са тежко ранени, отбелязва разузнаването.

Тази информация не може да бъде проверена чрез независим източник, а Русия до момента не е коментирала.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!