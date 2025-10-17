Кадър БНТ

Изтичане от газова бутилка предизвика взрив в апартамент в центъра на Пловдив.

При злополуката е пострадала 73-годишна жена, която е с изгаряния по ръцете, съобщава БНТ.

Тя е била прегледана от екип на „Спешна помощ“ пристигнал на мястото на произшествието. Възпламеняването станало малко след 7 ч. сутринта.

Газовата бутилка била поставена на терасата на апартамента. Нанесени са материални щети.

От ударната вълна остъклението и части от дограмата са паднали на тротоара.

Екип на регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" е реагирал на сигнала и е извършил оглед на мястото, като е установил, че няма последващо запалване или други рискове за съседните сгради.

Газовите бутилки, които са предпочитани от по-възрастните хора крият сериозни рискове при неправилна употреба или лошо съхранение – предупреждават от пожарната служба.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!