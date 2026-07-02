Взрив в кафене в Дамаск уби най-малко петима души
Снимка Пиксабей
Най-малко петима души бяха убити, а 16 - ранени, при експлозия в центъра на сирийската столица Дамаск днес, съобщи държавната новинарска агенция САНА, цитирана от Ройтерс и БТА.
Предишните данни бяха за четирима убити и 10 ранени.
По-рано сирийската държавна телевизия каза, че взривът, станал в кафене близо до Съдебната палата в Дамаск, е бил причинен от бомба.
Засега не са известни други подробности. Никой не е поемал отговорност за предполагаемата атака.
В сирийската столица бяха извършени няколко нападения след идването на власт през декември 2024 г. на ислямисти, свалили дългогодишния президент Башар ал Асад, отбелязва Франс прес. При най-смъртоносната от тези атаки, 25 души бяха убити при бомбен атентат в църква през юни миналата година.
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