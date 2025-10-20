Взрив в рафинерия на "Лукойл"

Кадър Ютуб

Експлозия е избухнала в рафинерията „Лукойл“ в румънския град Плоещ, докато обектът се намирал в режим на техническа поддръжка, съобщава Digi 24. За щастие, взривът не е бил последван от пожар, но е довел до инцидент с пострадал служител, предаде Марица.

Според данни на полицията в окръг Прахова, експлозията е станала около 11:47 ч. на 20 октомври в инспекционен канал на тръбопровод, след натрупване на газове, образувани от изтичане на отпадни вещества.

Сигналът е подаден на телефон 112 от 39-годишна жена, която съобщила за един пострадал човек.

Полицията уточнява, че 58-годишен служител на рафинерията, извършвал ремонтни дейности в района, е бил ударен от бетонен капак на шахта, изхвърлен във въздуха от силата на експлозията. Мъжът е получил травми и е откаран за медицинска помощ.

„Първоначалната проверка показа, че инцидентът е причинен от натрупване на газове в резултат на изтичане на отпадни вещества в канала“, се казва в официалното съобщение на полицията.

Властите са започнали досъдебно производство за:

неспазване на законовите изисквания за безопасни условия на труд, и

причиняване на телесна повреда по непредпазливост.

Териториалната инспекция по труда в окръг Прахова е уведомена и ще проведе собствено разследване в рамките на своите правомощия. Засега няма данни за други пострадали или за нанесени сериозни щети на инфраструктурата на рафинерията.

