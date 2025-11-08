реклама

Взрив във фабрика за парфюми в Турция, има загинали

08.11.2025 / 13:48 0

Булфото

Най-малко шестима души загинаха след експлозия във фабрика за парфюми в турския град Диловасъ, окръг Коджаели, в Северозападна Турция, съобщи турският в. "Сабах".

Пожарът, разразил се вследствие на взрива, е обхванал цялата сграда. Екипи на противопожарната служба са на място и се опитват да изгасят пламъците.

Според данните досега жертвите са шест, а ранен е един човек, предаде БТА.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама