Взрив във фабрика за парфюми в Турция, има загинали

Най-малко шестима души загинаха след експлозия във фабрика за парфюми в турския град Диловасъ, окръг Коджаели, в Северозападна Турция, съобщи турският в. "Сабах".

Пожарът, разразил се вследствие на взрива, е обхванал цялата сграда. Екипи на противопожарната служба са на място и се опитват да изгасят пламъците.

Според данните досега жертвите са шест, а ранен е един човек, предаде БТА.

