Взривен е Wildberries в Самара

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Логистичен център Wildberries в региона Самара на Руската федерация беше разрушен от украинска атака.

Дронове атакуваха склад на Wildberries в Самарска област, а жилищен блок в Енгелс (Саратовска област) беше ударен, при което загинаха двама души. Регионалните власти съобщиха за това. Според Министерството на отбраната, 635 дрона са били свалени през нощта.

„Врагът използва дронове, за да атакува склад на Wildberries в нашия регион. Информация за жертвите се изяснява. Аварийните служби работят на мястото на инцидента“, написа губернаторът на Самара Вячеслав Федорищев в Telegram .

Преди това той обяви режим на тревога за дронове в региона, а по-късно и въвеждане на режим „килим“ със затваряне на въздушното пространство на всички височини.

Пресслужбата на Световната банка потвърди пожар в логистичния си обект в Самарска област. „Пожарни екипи са на място. Няма предварителни данни за пострадали“, се казва в изявление на компанията. Те добавиха, че логистичните вериги са реорганизирани и поръчки се приемат и изпращат в други обекти.

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин първоначално съобщи за щети на гражданската инфраструктура в Саратов и Енгелс и за първите жертви, а по-късно и за смъртни случаи . Малко по-късно областният губернатор обяви, че ударът е засегнал многоетажна сграда.

„Жилищна сграда е повредена. Двама души са загинали. На семейството ще бъде оказана цялата необходима помощ“, уточни областният управител .

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Той добави, че жителите ще бъдат настанени във временни жилища, докато специалисти оглеждат конструкцията на сградата. Ще започне работа комисия за оценка на щетите и ще бъде организирана охрана за района. Броят на ранените и тяхното състояние не бяха уточнени.

Снимка: Telegram каналът на губернатора на Саратовска област Роман Бусаргин

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар написа , че системите за противовъздушна отбрана са унищожили „почти 150 безпилотни летателни апарата“ в Каменск-Шахтински и седем други района. Той също така съобщи, че падащи отломки в Милеровски район са запалили кабел на покрива на зърнобаза. Пожарът е потушен и няма пострадали.

Девет дрона бяха свалени над пет района във Воронежска област, съобщи губернаторът Александър Гусев . Той не уточни къде са били унищожени дроновете. „В резултат на падането на отломки от дрона, прозорците, фасадата на частен дом и стопански постройки бяха повредени в един район. В друга община прозорците, покривът и фасадата на два частни дома бяха повредени по същата причина“, добави областният губернатор.

В Калужска област, според губернатора Владислав Шапша , през вечерта и през нощта са били унищожени 20 дрона - в небето над девет общински района, както и в покрайнините на Калуга. Няма данни за жертви или щети на инфраструктурата.

Редактор "Екип на Петел",

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