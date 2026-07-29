Взривена е рафинерията на Лукойл в Перм в подножието на Урал
Кадър Фб
Украйна е ударила рафинерия на Лукойл в Перм.
Разстоянието от границата с Украйна е 2300 км.
Украински удари са поразили базата на скоростни катери на Черноморския флот на РФ в района на Межводное в Крим. Обектът се използва за техническо обслужване и обезпечаване на скоростните катери, които се използват за патрулиране, охрана на крайбрежието, логистична подкрепа и изпълнение на други задачи в интерес на руските окупатори, съобщи украинският генерален щаб, цитира БТА и Вести.
Освен това ВСУ са нанесли удар по радиолокационна станция на противника в района на Почеп, Брянска област на Русия.
Генералният щаб на ВСУ съобщи също така, че в нощта срещу 29 юли подразделения на ВСУ са нанесли удари по Пермската и Рязанската петролна рафинерия (НПЗ). По данни на украинските военни са регистрирани удари по обектите, последвани от пожар на територията на предприятието.
Силите за специални операции уточняват, че това е операция на подразделенията Deep Strike във взаимодействие с бунтовническото движение "Черна искра" на територията на Русия. Спецчастите допълват, че предишното поразяване на Рязанската рафинерия е било през май 2026 г. Тогава заводът спря работа за дълго време.
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