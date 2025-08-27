Взриви се главният нефтопровод, захранващ Москва

Пиксабей

Главният нефтопровод, който доставя петролни продукти за Москва, е експлодирал в руската западна Рязанска област, съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на източници от Главното разузнавателно управление на към Министерството на отбраната в Киев.

Според информацията вчера е станала мощна експлозия на нефтопровода Рязан-Москва, който е един от основните маршрути за снабдяване на руската столица с петролни продукти.

„Силен взрив на участък от нефтопровода“

Според източници на ГУР, след като местни информационни канали съобщиха за силна експлозия на участък от нефтопровода, е избухнал голям пожар. В рамките на няколко часа са били изпратени пожарни и спешни екипи за потушаване на огън.

Местни жители съобщиха, че в района на село Божатково, Рязанска област, има полицейски и други екипи, които работят по отстраняване на последствията от експлозията и пожара.

Според украинската медия през 2018 г. този нефтопровод е бил преоборудван от компанията "Транснефт" за доставка на бензиново гориво, както и за снабдяване на руската армия.

